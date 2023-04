Crépuscule en Retz

2023-07-01 18:00:00 – 2023-07-01 . Balade guidée de la soirée au début de la nuit par l’association AFORETZ. Pensez à emporter votre dîner dans le sac !

Rendez-vous sur le parking de la gare de Villers-Cotterêts pour un départ à 18h. OT de Retz en Valois dernière mise à jour : 2023-03-30 par

