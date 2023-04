FROGGY BLUES CIE, 30 juin 2023, .

La Froggy Blues Compagnie est un quartet qui vous invite à voyager et à se laisser dériver le long du Mississippi au fil de différentes époques.

Fruit de la rencontre de quatre explorateurs multi-instrumentistes, cette formation a choisi de vous embarquer dans un périple au coeur du Blues dans ses formes plurielles. L’excursion prend racine dans les Work Songs et le Gospel, et les escales ne seront pas de tout repos, car entre Swing et Rock&Roll il se pourrait que vos pieds aussi se laissent entraîner.

Tout public / Durée : 1h30

