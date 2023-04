Ouverture publique : Marcela Levi & Lucia Russo, 29 juin 2023, .

, ,

Ouverture publique : Marcela Levi & Lucia Russo



2023-06-29 19:00:00 19:00:00 – 2023-06-29 20:00:00 20:00:00

.

Après l’impressionnant Let It Burn, solo présenté à Caen en septembre 2021, la compagnie Improvável Produções travaille à une nouvelle pièce, toujours guidées par l’ambition de lire le monde différemment.

La compagnie explore aujourd’hui la notion de polyrythmie, dans son acception musicale mais aussi politique : au sein du discours féministe, elle est utilisée pour rendre visible les rythmes de groupes traditionnellement ignorés et remettre en cause l’histoire telle qu’elle a été écrite jusqu’à présent, c’est-à-dire du point de vue des puissants.

La polyrythmie offre la possibilité de faire coexister des corps et des voix hétérogènes, comme ceux que l’on trouve dans la forêt tropicale. C’est l’autre axe de recherche suivi par la compagnie au sein de 3 against 2: Psycho Tropics : développer une vision de la forêt comme un réseau de vies entrelacées et une symphonie de sons emmêlés. Envisageant la forêt comme une polyrythmie, la pièce est un exercice d’imagination qui cherche à brouiller les distances et imaginer des rencontres improbables.

Plus d’informations sur le site du CCNCN.

Après l’impressionnant Let It Burn, solo présenté à Caen en septembre 2021, la compagnie Improvável Produções travaille à une nouvelle pièce, toujours guidées par l’ambition de lire le monde différemment.

La compagnie explore aujourd’hui la notion de polyrythmie, dans son acception musicale mais aussi politique : au sein du discours féministe, elle est utilisée pour rendre visible les rythmes de groupes traditionnellement ignorés et remettre en cause l’histoire telle qu’elle a été écrite jusqu’à présent, c’est-à-dire du point de vue des puissants.

La polyrythmie offre la possibilité de faire coexister des corps et des voix hétérogènes, comme ceux que l’on trouve dans la forêt tropicale. C’est l’autre axe de recherche suivi par la compagnie au sein de 3 against 2: Psycho Tropics : développer une vision de la forêt comme un réseau de vies entrelacées et une symphonie de sons emmêlés. Envisageant la forêt comme une polyrythmie, la pièce est un exercice d’imagination qui cherche à brouiller les distances et imaginer des rencontres improbables.

Plus d’informations sur le site du CCNCN.

https://ccncn.eu/evenement/marcela-levi-lucia-russo/

dernière mise à jour : 2023-03-28 par