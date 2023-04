Remise des prix du concours des petits lecteurs

2023-06-28 16:00:00 – 2023-06-28 17:00:00 . Le Prix des P’tits Lecteurs fête sa 5ème édition ! Pour l’occasion, la Médiathèque Jean Macé organise une grande cérémonie officielle au Palais des Rencontres ! Assistez à la restitution des travaux des élèves Castels et Sud-Axonais et à l’annonce des résultats du Prix des P’tits Lecteurs en présence d’auteurs et illustrateurs. +33 3 65 81 03 38 dernière mise à jour : 2023-03-30 par

