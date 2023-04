Cercle sonore vibratoire

2023-06-25 15:00:00 – 2023-06-25 . Rendez-vous le dimanche 25 juin à 15h à Tergnier pour un cercle sonore vibratoire. Rituel célébration du solstice, chant de mantras, kirtan, méditation calme profond et bain sonore harmonisant avec gongs et bols chantants et tambours ethniques Prix de la séance collective adulte ; 30€

Prix pour les abonnés : 25€ Informations au 06 50 78 90 55

Adresse du lieu communiqué lors de la réservation Par l’association le champ des gongs +33 6 50 78 90 55 Association Chant des Gong dernière mise à jour : 2023-03-30 par

