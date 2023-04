ACTU NUMÉRIQUE

ACTU NUMÉRIQUE, 24 juin 2023, . , , ACTU NUMÉRIQUE

2023-06-24 10:30:00 10:30:00 – 2023-06-24 12:00:00 12:00:00 . Venez discuter de l’actualité numérique autour d’une tasse de café et sans écran. Un temps d’échange et de convivialité pour parler de ce qui vous plaît ou vous effraie avec le numérique d’aujourd’hui.

Ados-adultes / Durée : 1h30 Venez discuter de l’actualité numérique autour d’une tasse de café et sans écran. Un temps d’échange et de convivialité pour parler de ce qui vous plaît ou vous effraie avec le numérique d’aujourd’hui.

Ados-adultes / Durée : 1h30 dernière mise à jour : 2023-03-28 par

Détails Autres Lieu Adresse Ville Tarif Lieu Ville