Journées du Patrimoine de pays et moulins: Légend’art

Journées du Patrimoine de pays et moulins: Légend'art, 24 juin 2023

2023-06-24 – 2023-06-24 . Munissez vous de votre âme d’enfant et partez pour une visite légendaire! Petits et grands seront séduits par le format de cette visite ludique autour de l’art et des légendes de la ville. Une seule règle: garder l’esprit ouvert! Durée: 2h. Départ: Château, escaliers côté fontaine.

