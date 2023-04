Nuit de la Saint-Jean – Manoir du Tourp, 24 juin 2023, Normandie Tourisme / Attitude Manche .

Nuit de la Saint-Jean – Manoir du Tourp



2023-06-24 16:00:00 – 2023-06-24

Venez vivre une soirée chaleureuse et féérique placée sous le signe de la convivialité. Chacun sera invité à entrer dans la danse lors du bal folk organisé au milieu de la cour du manoir. A la tombée de la nuit, la soirée se poursuivra avec la Compagnie XXX et son spectacle XXX. Enfin, la clôture se fera autour de l’embrasement du traditionnel bucher de la Saint Jean.

De 16h à 18h : « p’tit bal » pour les enfants avec les Goublins et la Hague-Vaten

20h30 : bal folk avec les Goublins et la Hague-Vaten

22h30 : spectacle

23h00 : feu de la Saint Jean avec la Hague-Vaten

A partir de 20h30 : Grillades, frites, dessert, buvette. Possibilité de manger sur place, dans une ambiance de guinguette de village

