LOX’ONE, 23 juin 2023, .

, ,

LOX’ONE



2023-06-23 18:30:00 18:30:00 – 2023-06-23 19:20:00 19:20:00

.

Lox’One aime fêter l’été, le soleil et sa chaleur ! Ce changement de saison qui appelle un rythme heureux, plus détendu.

Pour cela, elle prépare une surprise de taille qu’elle souhaite partager avec toutes celles et ceux qui apprécient la musique. Un concert qui sent bon le sourire, les épices et l’ailleurs. Un moment doux, grâcieux et vibrant.

Tout public / Durée : 50 minutes

Lox’One aime fêter l’été, le soleil et sa chaleur ! Ce changement de saison qui appelle un rythme heureux, plus détendu.

Pour cela, elle prépare une surprise de taille qu’elle souhaite partager avec toutes celles et ceux qui apprécient la musique. Un concert qui sent bon le sourire, les épices et l’ailleurs. Un moment doux, grâcieux et vibrant.

Tout public / Durée : 50 minutes

dernière mise à jour : 2023-03-28 par