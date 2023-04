Histoire(s) d’art

2023-06-22 18:30:00 – 2023-06-22 . Histoire(s) d’art rencontre-conférence : André François, peintre de la renaissance par Vincent Pachès L’écrivain-poète Vincent Pachès nous livrera une vision personnelle et passionnée de la peinture d’André François en mettant en lumière les liens et concepts que l’on retrouve aussi bien dans sa peinture que dans cette période artistique florissante, intrigante et libre, qu’était la Renaissance. Dans ses œuvres, l’artiste a notamment su accueillir la notion d’imprévu de façon singulière en convoquant l’imaginaire et les matériaux du XXe siècle. Conférence dans le cadre de l’exposition du Centre André François du 14 juin au 23 septembre. dernière mise à jour : 2023-03-30 par

