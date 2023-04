Fête de la musique 2023 : appel à candidatures

Fête de la musique 2023 : appel à candidatures

Mercredi 21 juin, 18h00 sur inscription

En prévision de la 41e édition de la Fête de la musique qui aura lieu le mercredi 21 juin 2023, la Ville de Sèvres en partenariat avec la SUM lance un appel à participation aux musiciennes & musiciens amateurs.

Vous souhaitez candidater ? Vous avez envie de monter sur scène ?

Inscrivez-vous dès à présent en remplissant le formulaire sur www.sevres.fr. Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 8 mai.

Les groupes sélectionnés viendront jouer le 21 juin sur l'une des 3 scènes installées dans les rues sévriennes.

