Le Coin des Enfants chez Géodomia : Les petites bêtes

2023-06-21 10:30:00 – 2023-06-21 12:00:00 . Rendez-vous le 21 juin de 10h30 à 12h00 à Géodomia. Sauras-tu trouver la coccinelle ? Le gendarme ? La fourmi ? Distinguer les pollinisateurs des autres ?

Avec le CPIE (Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement) Présence d’un adulte obligatoire Inscriptions auprès de Géodomia au 03 23 80 32 20 Rendez-vous le 21 juin de 10h30 à 12h00 à Géodomia.

Inscriptions auprès de Géodomia au 03 23 80 32 20

