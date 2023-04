PUBLICATION DU PROGRAMME DES ACTIVITÉS 2023-2024 PUBLICATION DU PROGRAMME DES ACTIVITÉS 2023-2024, 19 juin 2023, . PUBLICATION DU PROGRAMME DES ACTIVITÉS 2023-2024 Lundi 19 juin, 09h00 L’Université Ouverte propose un programme d’activités varié et adapté à tous les niveaux : conférences, ateliers culturels ou de pratiques artistiques, cours en ligne, cours de langues vivantes et classiques, cours de Langue française des signes, cours de Français Langue Étrangère, activité Jeune Public…

Découvrez le programme complet en ligne, à partir du 19 juin 2023, en cliquant ici.

