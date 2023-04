Polo Nations Cup à Apremont

2023-06-08 – 2023-06-18 . Le Polo Club de Chantilly, qui abrite l’Open de France, ne cesse d’aller de l’avant. Cette année, du 8 au 18 juin, le club créé en 1995 par Patrick Guerrand-Hermès, organisera pour la première fois en France une « Coupe des nations ». La perspective des Jeux olympiques de Paris 2024 a inspiré la Fédération française de polo (FFP) et le Polo Club du Domaine de Chantilly : la Polo Nations Cup verra le jour en juin 2023. Elle opposera, à un niveau de 12 goals, des équipes représentant une nation, une région du monde ou un état, sélectionnées par leurs fédérations avec un maximum de deux joueurs étrangers par équipe. En 2024, cette Polo Nations Cup s’inscrira dans un ensemble d’épreuves hors programme officiel organisées dans la mouvance de Jeux olympiques de Paris. https://www.poloclubchantilly.com/saison2023 Justine Jacquemot_ dernière mise à jour : 2023-03-30 par

