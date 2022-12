Réunion d’information (à distance) sur la Licence 3 en Droit FO@D

Sur inscription

La licence en droit est LE diplôme généraliste où les savoirs fondamentaux sont consolidés et les savoirs faire perfectionnés. [{« link »: « https://formations.univ-rennes1.fr/licence-3-droit-parcours-fod »}, {« link »: « https://formation-continue.univ-rennes1.fr/reunion-dinformation-sur-la-licence-3-en-droit-fod »}] Le service formation continue et alternance vous invite à la réunion d’information sur la Licence (3e année) en Droit FO@D proposée en formation continue (public d’actifs en reprise d’études) par la faculté de droit et science politique de l’université de Rennes 1.

Cette réunion de déroulera entièrement à distance samedi 17 juin 2023, de 10h00 à 12h00 (horaire de fin indicatif).

Les modalités vous seront transmises après inscription.

Cette réunion sera animée par Mme Catherine BARREAU et M. Xavier VOLMERANGE, responsables du diplôme.

Programme :

– présentation du diplôme (organisation, enseignements…) ;

– présentation de l’équipe pédagogique.

Pour assister à cette réunion, merci de vous inscrire via ce formulaire.

