2023-06-17 10:00:00 – 2023-06-17 11:30:00 . Les beaux jours se sont installés, les libellules et demoiselles sont de sortie pour un surprenant spectacle de voltige aérienne. Prenez le temps d’admirer les belles couleurs et les reflets de leurs ailes. Munis de filets et de boîtes loupes, observez-les et apprenez-en plus sur le mode de vie de ces dragons volants. À partir de 9 ans. ot@retzenvalois.fr +33 3 23 96 55 10 https://boutique.tourisme-villers-cotterets.fr/billetterie/le-programme-des-sorties/les-belles-demoiselles pixabay dernière mise à jour : 2023-03-30 par

