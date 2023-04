SONATA FLAMENCA, 16 juin 2023, .

Au terme d’une résidence à la médiathèque Le Phénix, Diego Castro, Daniela Rafaël et Hélène Cornac présenteront le fruit de leur travail.

Dans ce projet, le trio Al Doce crée des ponts entre les différentes disciplines mais aussi entre les musiques savantes et les musiques populaires, entre les guitares classiques espagnoles et la danse flamenco.

Tout public / Durée : 40 min

