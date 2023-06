Soirée d’info sur les volontariats franco-allemands ! (en ligne), 14 juin 2023, .

Soirée d’info sur les volontariats franco-allemands ! (en ligne) Mercredi 14 juin, 18h00 Gratuit en ligne

Peu importe si tu as déjà pris la décision d’effectuer un volontariat franco-allemand, ou bien tu aimerais simplement découvrir ce qu’un volontariat franco-allemand peut t’apporter, cette réunion d’info pourra répondre à toutes tes questions :

Comment candidater ?

Quelles sont les structures d’accueil qui participent au programme

Quelles démarches administratives ?

Des volontaires actuel.le.s témoigneront de leurs expériences !

L’offre de volontariats s’adresse à tous ceux et à toutes celles ayant entre 18 et 25 ans et souhaitant partir en Allemagne afin de faire des expériences à la fois professionelles, linguistiques et interculturelles.

En ligne sur ZOOM le 14 juin à 18h

https://us06web.zoom.us/j/82054864243?pwd=OTIybUk3MGpSdGpKMGN5L0FoUFU0UT09

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-14T18:00:00+02:00 – 2023-06-14T19:30:00+02:00

Atelier Allemagne

La Maison de Rhénanie-Palatinat