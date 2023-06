Rencontre avec l’association La Chance pour la diversité dans les médias, 13 juin 2023, .

Rencontre avec l’association La Chance pour la diversité dans les médias Mardi 13 juin, 11h00

A La Chance, 400 journalistes accompagnent environ 80 étudiantes et étudiants boursiers candidats aux concours des écoles de journalisme et agit pour que les rédactions françaises soient plus représentatives de la société.

76% des personnes formées par l’association sont devenues journalistes.

Tout étudiant boursier titulaire au minimum d’un diplôme BAC+2 ou de 120 crédits ECTS l’année du concours peut présenter sa candidature à La Chance.

Tous les candidats sont sélectionnés sur dossier (CV + dossier de candidature à télécharger sur ce site) puis reçus lors d’un entretien. Un exercice écrit sera également demandé en amont de l’oral d’admission.

Chaque candidat peut postuler pour un seul pôle de La Chance : à Bordeaux, Marseille, Paris, Rennes, Toulouse, Strasbourg ou Grenoble.

Pour en savoir plus, participez à ce webinaire proposé par le pôle rennais.

Accéder au webinaire

Code : 183834

rennes@lachance.media
https://www.lachance.media/candidature-la-chance/?fbclid=IwAR06Dd9zisiculT_MkH4nJkxcA2KhWmEnelvtxQ_UFYDWAxjxCDXltTzWpM
https://us02web.zoom.us/j/87062864439?pwd=V3QyVUFJMTRQYWtZQjlpNXFXdU9MQT09

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-13T11:00:00+02:00 – 2023-06-13T12:30:00+02:00

Crédits photo : Martin Boissereau / Ouest France