2023-06-07 11:00:00 – 2023-06-11 19:00:00 . Dans ce lieu chargé d’histoire et dans une ambiance chaleureuse, venez découvrir les dernières œuvres de nombreux artistes : peintres, sculpteurs, dessinateurs, photographes, plasticiens.

Nos invités d’honneur pour cette édition seront la sculptrice Emilin Gaso et le peintre Marnix Hoogendoorn.

Vous pourrez aussi rencontrer des Artisans d'Art qui se feront un plaisir de partager leur métier qui est pour eux une véritable passion. Auront lieu également des démonstrations réalisées par certains artistes exposants qui seront présents lors de ce salon. De nombreuses animations se dérouleront lors de ce salon.

