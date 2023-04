Concert afterwork de The Songwriters

Concert afterwork de The Songwriters, 8 juin 2023, . , , Concert afterwork de The Songwriters

2023-06-08 19:00:00 19:00:00 – 2023-06-08 . Gratuit The Songwriters est un duo de pop originaire de l’Orne dont les compositions mélangent douceur et force. Inspirés par les univers de London Grammar, Harry Styles, ou encore Billie Eilish, ils ont sorti leur premier EP éponyme en novembre dernier. Rencontrez The Songwriters à l’occasion de leur showcase à la médiathèque Aveline d’Alençon à 17h ! Plus d’informations : 02 33 82 46 00 Gratuit The Songwriters est un duo de pop originaire de l’Orne dont les compositions mélangent douceur et force. Inspirés par les univers de London Grammar, Harry Styles, ou encore Billie Eilish, ils ont sorti leur premier EP éponyme en novembre dernier. Rencontrez The Songwriters à l’occasion de leur showcase à la médiathèque Aveline d’Alençon à 17h ! Plus d’informations : 02 33 82 46 00 dernière mise à jour : 2023-03-29 par

Détails Autres Lieu Adresse Ville Tarif Lieu Ville