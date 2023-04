Concert : Boeuf spécial chant

Concert : Boeuf spécial chant, 8 juin 2023, . , , Concert : Boeuf spécial chant

2023-06-08 – 2023-06-08 . Laurent Cercelet (p) propose de rassembler des musiciens pour mettre à l’honneur le chant.

Chanteuses-chanteurs, venez avec votre micro ! Solistes instrumentaux, vous êtes évidemment aussi les bienvenus, cela va sans dire !

Voici les prochains rendez-vous pour boeufer à La Yourte de 18h à 22h les jeudis.

Comme d’habitude, un repas et des boissons seront prévus pour passer une excellente soirée. Les morceaux seront disponibles sur le site du Tympan quelques semaines avant chaque date. Laurent Cercelet (p) propose de rassembler des musiciens pour mettre à l’honneur le chant.

Chanteuses-chanteurs, venez avec votre micro ! Solistes instrumentaux, vous êtes évidemment aussi les bienvenus, cela va sans dire !

Voici les prochains rendez-vous pour boeufer à La Yourte de 18h à 22h les jeudis.

Comme d’habitude, un repas et des boissons seront prévus pour passer une excellente soirée. Les morceaux seront disponibles sur le site du Tympan quelques semaines avant chaque date. dernière mise à jour : 2023-03-28 par

Détails Autres Lieu Adresse Ville Tarif Lieu Ville