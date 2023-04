Visite commentée de la ville

2023-06-08 14:30:00 – 2023-06-08 . Visite commentée au départ de l’Office de Tourisme

Venez découvrir les richesses de notre ville : église romane, église Notre Dame, Trésorama (exposition d’objets liturgiques et religieux), Mairie (salle de mariages, tableaux de peintures..) dernière mise à jour : 2023-03-29 par

