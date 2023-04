Sortie nature – Les plantes et leurs milieux : un lien indissociable

2023-06-07 14:00:00 – 2023-06-07 16:00:00 . Visite commentée du Parc Jean-Jacques Rousseau par le Conservatoire botanique

National de Bailleul sur le thème des plantes et leurs milieux. Les plantes sont

toujours liées à un milieu naturel. Elles s’y adaptent et adoptent des stratégies pour

croître, se reproduire, se défendre mais aussi se disperser. Le CBNBl vous emmène,

pendant 2h00, à la découverte des plantes du Parc Jean-Jacques Rousseau, et du lien

qui unit ce site classé Monument historique et Espace Naturel Sensible à celles-ci. Visite gratuite

Nombre de places limitées.

Inscription par mail : e.florent-giard@cbnbl.org ou par téléphone au 03 28 49 00 83 dernière mise à jour : 2023-03-29 par

