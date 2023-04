Salon du livre de la Bataille de Normandie

Salon du livre de la Bataille de Normandie, 4 juin 2023, . , , Salon du livre de la Bataille de Normandie

2023-06-04 – 2023-06-04 . Pour sa quatorzième édition, le salon du livre de la Bataille de Normandie rassemblera plus d’une trentaine d’éditeurs, auteurs, historiens et vétérans (Présence exceptionnelle du vétéran britannique Cecil Newton qui signera ses ouvrages, ainsi que des bouquinistes sur l’un des sites remarquables de la bataille de Tilly sur Seulles : le château d’Audrieu. lls présenteront, dédicaceront et vendront leurs ouvrages (biographies, romans, BD…) sur le thème du débarquement du 6 juin 1944 et de la Bataille de Normandie. Programme des évènements autour du salon du livre de la bataille de Normandie.

10h30 et 15h :Visite guidée du parc sur le thème « le château d’Audrieu en 1944 » par les membres de l’association Tilly 1944.

14h : Conférence : « Audrieu dans la bataille de Tilly sur Seulles pendant l’été 1944 » par Stéphane Jacquet Réservation obligatoire sur le stand de l’association Tilly 1944 car nombre de places limité pour les deux évènements. Présentation dynamique et statique de véhicules militaires britanniques dans le parc du château.

Toute la journée. Organisé par l’association Tilly 1944 en collaboration avec l’Office de Tourisme Gold Beach et le château d’Audrieu. Pour sa quatorzième édition, le salon du livre de la Bataille de Normandie rassemblera plus d’une trentaine d’éditeurs, auteurs, historiens et vétérans (Présence exceptionnelle du vétéran britannique Cecil Newton qui signera ses ouvrages, ainsi que des bouquinistes sur l’un des sites remarquables de la bataille de Tilly sur Seulles : le château d’Audrieu. lls présenteront, dédicaceront et vendront leurs ouvrages (biographies, romans, BD…) sur le thème du débarquement du 6 juin 1944 et de la Bataille de Normandie. Programme des évènements autour du salon du livre de la bataille de Normandie.

10h30 et 15h :Visite guidée du parc sur le thème « le château d’Audrieu en 1944 » par les membres de l’association Tilly 1944.

14h : Conférence : « Audrieu dans la bataille de Tilly sur Seulles pendant l’été 1944 » par Stéphane Jacquet Réservation obligatoire sur le stand de l’association Tilly 1944 car nombre de places limité pour les deux évènements. Présentation dynamique et statique de véhicules militaires britanniques dans le parc du château.

Toute la journée. Organisé par l’association Tilly 1944 en collaboration avec l’Office de Tourisme Gold Beach et le château d’Audrieu. dernière mise à jour : 2023-03-28 par

Détails Autres Lieu Adresse Ville Tarif Lieu Ville