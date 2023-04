Rendez-vous aux jardins au Parc Jean-Jacques Rousseau, 4 juin 2023, .

Rendez-vous aux jardins au Parc Jean-Jacques Rousseau



2023-06-04 11:00:00 – 2023-06-04 17:30:00

Pour cette 20ème édition de ce rendez-vous national, le Conseil départemental vous

propose deux spectacles en lien avec la thématique annuelle « Les musiques du jardin » :

– Balade en écolopoésie

À 11h00 et 14h30

De et par Marie Ginet.

Marie Ginet vous emmène en balade, entre les arbres du chemin, sous les nuages

blancs qui dérivent. Sa voix se mêle au coassement des grenouilles, aux chants des

merles et du vent. La balade en écolopoésie est une expérience unique lors de laquelle

même les arbres vous confient leurs poèmes préférés.

Tour à tour conteuse, poète et comédienne, Marie Ginet use de malice et de légèreté,

clame et murmure son amour du vivant, de la biodiversité verbale, des poètes, des

lacs et des fleuves.

À partir de 8 ans. Durée : 1h

– Jean-Jacques Rousseau et George Sand, l’inspiration naturelle

À 16h00

Spectacle de et avec Patrick Scheyder (textes mis en musique et piano), Jean-Claude Drouot et

Camille Etienne (lectures), Abdelghani Benhelal (Chant et contes kabyles).

Georges Sand et la préservation de l’environnement, une pensée précurseur et

une facette peu connue de cette femme des arts (romancière, auteur dramatique et

journaliste française). Le spectacle sera suivi d’un échange avec le public.

À partir de 8 ans. Durée : 1h

De 11h à 17h30,

Entrée gratuite

+33 3 44 10 45 75

dernière mise à jour : 2023-03-29 par