Balade nature – Lieu restauré et son patrimoine naturel

2023-06-04 – 2023-06-04 . Sortie organisée par le Conservatoire des Espaces Naturels, destinée à découvrir un site magnifique récemment conventionné par le Conservatoire pour y dénicher quelques Orchidées, Lézard verts et une belle variété d’oiseaux, aux milles couleurs plumées ! A vivre en famille ou entre amis ! Prévoir des chaussures de marche et des jumelles. Inscription auprès du Conservateur bénévole Thierry Decouttère au 06 71 30 69 62. En partenariat avec le propriétaire. +33 6 71 30 69 62 https://www.cen-hautsdefrance.org/actualites-agenda/lieu-restaure-et-son-patrimoine-naturel dernière mise à jour : 2023-03-30 par

