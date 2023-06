Devenez un spécialiste du bio grâce aux formations de L’académie du bio ! Devenez un spécialiste du bio grâce aux formations de L’académie du bio !, 1 juin 2023, . Devenez un spécialiste du bio grâce aux formations de L’académie du bio ! 1 – 15 juin sur inscription par email L’académie du Bio fête le printemps Bio et vous offre 50% de réduction sur toutes ses formations. Comment profiter de cette offre ? Il vous suffit d’envoyer un mail à bienvenue@lacademiedubio.fr avec en objet : « vive le printemps bio », je vous re-contacterai pour les modalités d’inscription. Les dates des sessions de formation sont disponibles sur le site : www.lacademiedubio.fr rubrique « Formations ». A très vite pour progresser ensemble ! [{« type »: « email », « value »: « bienvenue@lacademiedubio.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.lacademiedubio.fr »}] [{« link »: « mailto:bienvenue@lacademiedubio.fr »}, {« link »: « http://www.lacademiedubio.fr »}] http://www.lacademiedubio.fr Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-01T09:00:00+02:00 – 2023-06-01T12:30:00+02:00

2023-06-15T09:00:00+02:00 – 2023-06-15T12:30:00+02:00 formation réglementation Détails Autres Age min 18 Age max 99 Lieu Ville

Devenez un spécialiste du bio grâce aux formations de L’académie du bio ! 2023-06-01 was last modified: by Devenez un spécialiste du bio grâce aux formations de L’académie du bio ! 1 juin 2023