Bourses aux étudiants en santé

Bourses aux étudiants en santé

2023-04-01 – 2023-05-31 . Vous êtes étudiants en avant-dernière ou dernière année de médecine générale, chirurgie-dentaire, maïeutique, orthophonie ou masso-kinésithérapie ? Oise département vous donne une bourse d’étude de 800 à 1 200 €/mois pour vous accompagner financièrement sur la fin de votre cursus. Le nombre de bourse est limité à 10 par année. La sélection s’effectue sur dossier et entretien des candidats. L’ouverture à candidature des bourses santé 2023 aura lieu du 1er avril

https://www.oise.fr/actions/sante-social-solidarite/plan-oise-sante/etudiant plan-sante@oise.fr +33 3 44 10 41 74

