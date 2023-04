Le flagrant des lits ou l’amour en 78 tours

Le flagrant des lits ou l’amour en 78 tours, 30 mai 2023, . , , Le flagrant des lits ou l’amour en 78 tours

2023-05-30 20:30:00 – 2023-05-30 . Artiste audacieux et boulimique, échappant à tout étiquetage, le baryton Romain Dayez, en résidence au Théâtre Impérial, jongle avec des formes et des répertoires plus ou moins classiques… billetterie@theatresdecompiegne.com +33 3 44 92 76 76 http://www.theatresdecompiegne.com/le-flagrant-des-lits-ou-l-amour-en-78-tours-424 dernière mise à jour : 2023-03-30 par

Détails Autres Lieu Adresse Ville Tarif Lieu Ville