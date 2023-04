Concert : orgue à 2 et 4 mains, organetto

Concert : orgue à 2 et 4 mains, organetto, 29 mai 2023, . , , Concert : orgue à 2 et 4 mains, organetto

2023-05-29 17:00:00 17:00:00 – 2023-05-29 18:15:00 18:15:00 . Organisé par Les Amis de l’orgue de Sainte Madeleine de Bagnoles de l’Orne et dans cette église (Bagnoles-Château). Récital d’orgue interprété par Gaëlle Coulon et Mickaël Durand, organistes de la cathédrale de Nantes. Programme du Moyen-Age au XXe siècle : Hildegarde Von Bingen, Correa de Arauxo, Buxtehude, Bach, Moondog… • Libre participation aux frais.

• Durée 1 h 15 environ.

• Entrée sans réservation.

• Dans l’intérêt de tous, respectez les directives sanitaires éventuelles en vigueur à la date du concert. Merci d’avance. Organisé par Les Amis de l’orgue de Sainte Madeleine de Bagnoles de l’Orne et dans cette église (Bagnoles-Château). Récital d’orgue interprété par Gaëlle Coulon et Mickaël Durand, organistes de la cathédrale de Nantes. Programme du Moyen-Age au XXe siècle : Hildegarde Von Bingen, Correa de Arauxo, Buxtehude, Bach, Moondog… • Libre participation aux frais.

• Durée 1 h 15 environ.

• Entrée sans réservation.

• Dans l’intérêt de tous, respectez les directives sanitaires éventuelles en vigueur à la date du concert. Merci d’avance. dernière mise à jour : 2023-03-29 par

Détails Autres Lieu Adresse Ville Tarif Lieu Ville