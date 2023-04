Exposition : L’art s’emporte !

Exposition : L'art s'emporte !

2023-04-05 – 2023-05-29 . Rendez-vous du 5 avril au 29 mai au Centre Culturel François Mitterrand à Tergnier pour admirer l’exposition du moment : L’art s’emporte ! L’Artothèque expose une sélection de 35 multiples et estampes ayant pour thème la

musique, le spectacle vivant, … En mettant des œuvres au contact direct des publics, en l’incitant à toucher, décrocher, emprunter une œuvre, elle désacralise celles-ci et permet de faire circuler des œuvres contemporaines de l’espace collectif vers celui de l’intime, de toucher ainsi un public élargi. Entrée libre et gratuite Information au 03 23 40 24 40 CCFM TERGNIER dernière mise à jour : 2023-03-30 par

