Senlis Artfair 2023

2023-05-24 11:00:00 – 2023-05-28 19:00:00 . L’association ADAIS, Promoteur de l’Art Contemporain organise la 40ième édition de Senlis Artfair 2023. Plus de 700 œuvres avec pour thème LE PRINTEMPS dans une ancienne église datant de 1024 complètement restaurée.

Sculptures, peintures, photos, installations, vidéos seront mis à l’honneur. 2023 sera FLEURIE ! Fêtons par l’ART le Printemps ! contact@adais.net +33 6 82 91 00 50 http://www.adais.net/ ADAIS dernière mise à jour : 2023-03-30 par

