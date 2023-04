Sortie nature – À la découverte des zones humides, le cas du Parc Jean-Jacques Rousseau

2023-05-28 14:00:00 – 2023-05-28 16:00:00 . Visite commentée du Parc Jean-Jacques Rousseau par le Conservatoire d’Espaces

Naturels des Hauts-de-France sur le thème de la découverte des zones humides.

Territoires hors du commun, les milieux humides fournissent des biens et services

indispensables : épuration de l’eau, atténuation des crues, soutien d’étiage,…

Longtemps décriées, affublées de nombreux maux et légendes, l’intérêt de ces

écosystèmes est aujourd’hui reconnu, donnant lieu à l’instauration de mesures de

préservation. Visite gratuite

Nombre de places limitées.

Inscription par mail : reservation@cen-hautsdefrance.org ou par téléphone au 03 22 89 63 96

(du lundi au vendredi, de 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00) ou via l’Office de tourisme des Pays

d’Oise et d’Halatte au 03 44 72 35 90 ou par mail : tourisme@oise-halatte.fr. dernière mise à jour : 2023-03-29 par

