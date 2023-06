RÉCRÉATION CULINAIRE RÉCRÉATION CULINAIRE, 27 mai 2023, . RÉCRÉATION CULINAIRE Samedi 27 mai, 09h00, 10h30 Venez découvrir l’école des fanes, l’atelier de samedi est consacré à la betterave ! C’est le moment de mettre une claque à vos souvenirs de cantine ! Rendez-vous directement sur le site de la ferme pour réserver votre place en ligne Il n’y a pas que le gratin dans a vie !!! [{« type »: « link », « value »: « https://chateaufer.fr/ferme/lecole-des-fanes/ »}] https://chateaufer.fr/ferme/lecole-des-fanes/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-27T09:00:00+02:00 – 2023-05-27T10:30:00+02:00

2023-05-27T10:30:00+02:00 – 2023-05-27T12:30:00+02:00 atelier cuisine cuisine CHATEAUFER Détails Autres Age min 12 Age max 99 Lieu Ville

