Les noctambules de l’estuaire (dans le cadre de la fête de la nature)

2023-05-27 20:30:00 20:30:00 – 2023-05-27 22:30:00 22:30:00 . Un bruit dans la nuit! Qui se cache derrière? Entre histoire, peur et réalité venez parcourir l’estuaire de l’Orne et la tombée de la nuit. Nous partirons à la rencontre des animaux nocturnes. Comment s’adaptent-ils? Ce monde merveilleux est-il en danger ?

Animation dans le cadre de la fête de la nature.

(5km/2h) – Niveau 1 Un bruit dans la nuit! Qui se cache derrière? Entre histoire, peur et réalité venez parcourir l’estuaire de l’Orne et la tombée de la nuit. Nous partirons à la rencontre des animaux nocturnes. Comment s’adaptent-ils? Ce monde merveilleux est-il en danger ?

(5km/2h) – Niveau 1

