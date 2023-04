Si tu tombes

2023-05-27 17:00:00 – 2023-05-27 18:10:00 . Dans le cadre des célébrations du 80e anniversaire de la création du Conseil national de la résistance :

Le Conseil national de la résistance est l’organisme qui, durant la seconde guerre mondiale, a coordonné les différents mouvements de la Résistance intérieure française. Son programme, adopté en mars 1944, a prévu un ensemble de réformes sociales et économiques à mettre en œuvre à la libération du territoire français. Le public est conduit à l’écart, par petits groupes, pour assister à une réunion secrète. Des affiches permettent de deviner l’année, 1943. Il s’agit d’établir un Conseil National de la Résistance et d’imaginer un programme pour l’après-guerre. Les décisions se prennent à l’unanimité́, dans l’urgence. Bientôt, il faut se disperser. Guidé par une inconnue, le public passe clandestinement dans les rues, fabrique des pièces d’identité́, tente de joindre Londres. Enfin il imprime le programme du CNR, qui promet la sécurité́ sociale pour tous, et qui est intitulé « Les Jours heureux ». Suivi du film de Gilles Perret « Les jours heureux » (Documentaire 2013) Entre mai 1943 et mars 1944, sur le territoire français encore occupé, seize hommes appartenant à tous les partis politiques, tous les syndicats et tous les mouvements de résistance vont changer durablement le visage de la France. Ils vont rédiger le programme du Conseil National de la Résistance intitulé magnifiquement : « Les jours heureux ». Ce programme est encore au cœur du système social français puisqu’il a donné naissance à la sécurité sociale, aux retraites par répartition, aux comités d’entreprises. Théâtre • Tout public à partir de 10 ans • Durée : 1h10 •

Renseignements au 03 44 24 69 97 ou lepalace@mairie-montataire.fr Suzan Brun dernière mise à jour : 2023-03-30 par

