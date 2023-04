Soirée Carré Pêle-Mêle – Café-concert – Barco Negro, 26 mai 2023, .

Soirée Carré Pêle-Mêle – Café-concert – Barco Negro



2023-05-26 – 2023-05-26

Chloé Breillot & Pierrick Hardy

Musiques lusophones et autres suds

Le festival Les Musicales de Mortagne et du Perche et l’Oreille du Perche s’associent avec le Carré du Perche pour cette soirée fado, en écho aux thématiques des éditions 2023 : « Eros et Thanatos » pour le premier et « Entre les terres » pour le second.

A la croisée de nos trois programmations, nous avons choisi d’inviter Chloé Breillot (chant) et Pierrick Hardy (guitare).

Ce duo revisite un répertoire essentiellement lusophone, comprenant fado et autres chansons portugaises et brésiliennes, tout en se permettant des incursions dans d’autres cultures : l’Italie de Roberto Murolo, le Chili de Victor Jara…

Les arrangements originaux, le son unique de Pierrick Hardy mêlés à la voix de Chloé Breillot donnent à ces morceaux un souffle nouveau.

Et pour que cette soirée de complicité partagée entre les trois partenaires, les artistes et le public soit complète, le Portugal s’invitera dans vos verres et sur vos tables. Un concert qui se déguste…

