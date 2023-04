Printemps de l’Art Déco 2023 – Défilé de mode au Palais de l’Art Déco

2023-05-25 18:00:00 – 2023-05-25 20:00:00 . Pour leur défilé annuel, les élèves du lycée des métiers Jean Bouin investissent le Palais de l’Art Déco pour vous proposer une soirée d’exception inspirée des plus grands créateurs de mode des Années 20. Gratuit.

Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme au 03.23.67.05.00. ou tourisme@saint-quentin.fr

Billetterie en ligne https://www.destination-saintquentin.fr/boutique/ Lieu de RDV : 14 rue de la sellerie. dernière mise à jour : 2023-03-30 par

