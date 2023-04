Boeuf Monk

2023-05-25 – 2023-05-25 . On retrouve le trio infernal Chesnel (p) / Grente (cb) / Le Gall (bat) pour un boeuf de folie autour de la musique de Monk (on ne se refait pas, Monk un jour, Monk toujours). Voici les prochains rendez-vous pour boeufer à La Yourte de 18h à 22h les jeudis. Comme d'habitude, un repas et des boissons seront prévus pour passer une excellente soirée. Les morceaux seront disponibles sur le site du Tympan quelques semaines avant chaque date. dernière mise à jour : 2023-03-28 par

