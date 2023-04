Exposition : De la terre à…Jules Verne à la science-fiction

2023-04-04 – 2023-05-24 . Rendez-vous du 4 avril au 24 mai à la médiathèque à Tergnier pour admirer l’exposition du moment : De la terre à… De Jules Verne à la science fiction. Entrez dans l’univers de Jules Verne et de la science-fiction à travers deux expositions

proposées par la Bibliothèque Départementale de l’Aisne. Deux mois durant lesquels vous pourrez également profiter de lectures, d’ateliers créatifs et d’ateliers d’écriture autour de cette thématique. Information au 03 23 40 24 40 CCFM TERGNIER dernière mise à jour : 2023-03-30 par

