Balades nature – Environnement et patrimoines naturels des vallées de la Nonette et de la Thève

2023-05-24 14:00:00 – 2023-05-24 16:00:00 . Visite commentée du Parc Jean-Jacques Rousseau par le Conservatoire d’Espaces

Naturels des Hauts-de-France sur le thème de l’environnement et des patrimoines

naturels des vallées de la Nonette et de la Thève.

La Thève et la Nonette sont deux rivières présentes sur le territoire de l’Oise. La

Nonette coule d’est en ouest, au travers de quatorze communes, de Nanteuil-le-Haudouin à Gouvieux, traversant au passage le Parc Jean-Jacques Rousseau. La Thève coule à partir de Lamorlaye où elle se dédouble. Elle marque la limite entre les Hauts-de-France (au nord) et l’Île-de-France (au sud). dernière mise à jour : 2023-03-30 par

