Webinaire : Anticiper et surmonter les situations de crise en entreprise

Les managers affrontent des situations qui peuvent mettre en péril l’avenir de l’entreprise, parfois même sur le très court-terme.

Même s’il n’existe pas de réponse toute prête, il est possible d’anticiper et surmonter chaque situation de crise.

Retrouvez dans ce webinaire les éléments clés à connaître :

-identifier les signaux faibles

-maitriser les notions de gravité et de probabilité (Farmer)

-s’organiser face à la crise

-prendre les bonnes décisions et maintenir le cap

-Devenir autonome et manager le crises

L’intervenant // Raphaël De Vittoris

Docteur en sciences des organisations spécialisé en Gestion de crise et en Conduite du Changement. Masters en Physiologie en situation extrême ; Administration des entreprises ; Hygiène / Sécurité / Environnement. Crisis Manager et Ancien Responsable HSE à l’international.

Auteur : Surmonter les crises – Editions Dunod / Idées reçues et vraies pistes pour les entreprises

Site : antifragile.fr

[{« type »: « link », « value »: « https://bit.ly/3BMrcut »}] https://bit.ly/3BMrcut

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-23T08:00:00+02:00 – 2023-05-23T09:00:00+02:00

manager management de transition