Evaluer a priori le risque chimique

Evaluer a priori le risque chimique, 22 mai 2023, . Evaluer a priori le risque chimique Lundi 22 mai, 11h00 Pour hiérarchiser le risque chimique dans une entreprise, il est possible de s’appuyer sur des données de mesures d’exposition déjà réalisées dans des secteurs ou des activités équivalentes. Quel est l’intérêt pour une entreprise d’évaluer a priori le risque chimique ? Quels outils utiliser ? L’INRS organise le 22 juin 2023 à 11h un webinaire pour répondre à ces questions.

Lors de l’évaluation du risque chimique dans son entreprise, l’employeur ou le chargé de prévention peut s’appuyer sur des données de mesures d’exposition existantes, c’est-à-dire déjà réalisées dans des secteurs équivalents ou des activités similaires et compilées dans des bases de données. Pour retrouver ces données d’exposition, différents outils sont mis à disposition par l’INRS. L’INRS organise le jeudi 22 juin 2023 à 11h un webinaire dont l’objectif est d’expliquer l’intérêt de faire une évaluation a priori du risque chimique par l’utilisation de données de mesures déjà existantes et de présenter 3 outils mis à disposition par l’INRS : l’application « Exposition aux substances chimiques par situations de travail », qui sera mise en ligne prochainement (et remplacera la base de données Solvex) et qui rassemble les mesures dans l’air des locaux de travail de substances chimiques (composés organiques volatils, gaz, poussières de bois, métaux, silice cristalline, fibres hors amiante….) réalisées par les laboratoires des Carsat et de l’INRS,

l’application Scol@miante, qui fournit des niveaux d’empoussièrement aux fibres amiante lors de la mise en œuvre de processus sur matériaux amiantés,

la base de données « Les CMR en milieu professionnel en 2020 » (mise en ligne prochaine), qui met à disposition des données d’utilisation en France en 2020 pour les substances cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques. Présenté par Gautier Mater et Barbara Savary du département Métrologie des polluants de l’INRS, ce webinaire est destiné aux chargés de prévention en entreprise, aux employeurs, aux médecins du travail et IPRP, ainsi qu’aux laboratoires de mesures des expositions aux substances chimiques. La présentation en ligne durera environ une heure. La fin de la session permettra de répondre aux questions posées par les participants lors de leur inscription. L’accès est libre mais l’inscription est obligatoire. Pour vous inscrire

https://register.gotowebinar.com/register/2819087769012414045 [{« link »: « https://register.gotowebinar.com/register/2819087769012414045 »}] https://register.gotowebinar.com/register/2819087769012414045 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-22T11:00:00+02:00 – 2023-05-22T12:00:00+02:00

