Transfrontalières : mathilde, depuis « the voice », la femme s’est engagée

Transfrontalières : mathilde, depuis « the voice », la femme s'est engagée, 22 mai 2023

2023-05-22 20:30:00 – 2023-05-22 . En 2015, la quatrième saison de « The Voice » révèle Mathilde au grand public. Huitième de finaliste, elle signe aussitôt un album sur le label « Naïve », « Je Les Aime Tous ». En 2016, de sa voix tendre, elle chante le terrible, l’inimaginable et touche le cœur de dizaines de milliers d’internautes avec son titre choc « Il était une fille ».

Mathilde sera chansonnière féministe ou ne sera pas. Aujourd’hui, elle persiste à défendre la nécessité du vrai, de l’émancipation, de l’amour, de la sororité et de la liberté. « La Nuit. Le Jour », son prochain album à paraître en 2023, regorgera de ses complexités de femme moderne et engagée. dernière mise à jour : 2023-03-30 par

