Exposition – Paysage 2023, 13 mai 2023, .

, ,

Exposition – Paysage 2023



2023-05-13 – 2023-05-21

.

Tous les ans, lors du « Salon du Paysage », Art en Perche propose de découvrir les œuvres d’une vingtaine d’artistes, dans des modes d’expression variés (arts graphiques, peinture, photographie, arts numériques, multimédia, sculpture, …) autour d’un seul et unique thème : le paysage.

Pour cet évènement, le Forum du Carré du Perche est totalement transformé par l’association : redessiné et agencé en espaces spacieux et lumineux, chaque artiste peut s’y exprimer sur près de 10 mètres linéaires, et déployer son univers dans un endroit transformé en une véritable galerie d’art. Comme l’année dernière, cette 6ème édition sera ponctuée d’animations, de démonstrations publiques, stages et conférences. Un accueil particulier est toujours réservé aux écoles, collèges et lycées, et le rôle de « facilitateur de rencontre » entre les artistes, leurs œuvres et le public est au cœur de la démarche de l’association Art en Perche.

Vernissage le samedi 13 mai à 11h30.

Exposition visible le lundi et le mardi de 11h à 18h, du mercredi au dimanche de 10h à 19h.

Les horaires sont donnés à titre indicatif – Variations possibles Consulter le site artenperche.fr

Tous les ans, lors du « Salon du Paysage », Art en Perche propose de découvrir les œuvres d’une vingtaine d’artistes, dans des modes d’expression variés (arts graphiques, peinture, photographie, arts numériques, multimédia, sculpture, …) autour d’un seul et unique thème : le paysage.

Pour cet évènement, le Forum du Carré du Perche est totalement transformé par l’association : redessiné et agencé en espaces spacieux et lumineux, chaque artiste peut s’y exprimer sur près de 10 mètres linéaires, et déployer son univers dans un endroit transformé en une véritable galerie d’art. Comme l’année dernière, cette 6ème édition sera ponctuée d’animations, de démonstrations publiques, stages et conférences. Un accueil particulier est toujours réservé aux écoles, collèges et lycées, et le rôle de « facilitateur de rencontre » entre les artistes, leurs œuvres et le public est au cœur de la démarche de l’association Art en Perche.

Vernissage le samedi 13 mai à 11h30.

Exposition visible le lundi et le mardi de 11h à 18h, du mercredi au dimanche de 10h à 19h.

Les horaires sont donnés à titre indicatif – Variations possibles Consulter le site artenperche.fr

artenperche@gmail.com https://www.artenperche.fr/

dernière mise à jour : 2023-03-29 par