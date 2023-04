Concert d’Olivier Samouillan au Moulin Blanchard

Concert d’Olivier Samouillan au Moulin Blanchard, 20 mai 2023, . , , Concert d’Olivier Samouillan au Moulin Blanchard

2023-05-20 20:30:00 – 2023-05-20 . Concert d’ Olivier Samouillan, saltimbanque aventurier. Olivier Samouillan nous invite à une aventure musicale où les influences classiques, les musiques du monde et les tonalités psychédéliques s’entremêlent pour créer un univers poétique et fascinant. Au fil des notes, le voyage se déroule dans un monde parallèle, une échappée belle hors du temps. Son talent de musicien poly-instrumentiste nous embraque vers des horizons inexplorés, au rythme de ses compositions originales. Pratique : au Moulin Blanchard à Nocé. Possibilité de restauration sur place dès 19h30. Pas de réservation préalable. Concert d’ Olivier Samouillan, saltimbanque aventurier. Olivier Samouillan nous invite à une aventure musicale où les influences classiques, les musiques du monde et les tonalités psychédéliques s’entremêlent pour créer un univers poétique et fascinant. Au fil des notes, le voyage se déroule dans un monde parallèle, une échappée belle hors du temps. Son talent de musicien poly-instrumentiste nous embraque vers des horizons inexplorés, au rythme de ses compositions originales. Pratique : au Moulin Blanchard à Nocé. Possibilité de restauration sur place dès 19h30. Pas de réservation préalable. dernière mise à jour : 2023-03-29 par

Détails Autres Lieu Adresse Ville Tarif Lieu Ville