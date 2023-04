Noemie Bousquainaud | Coucou les moches, 20 mai 2023, .

Noemie Bousquainaud présente son dernier spectacle au Théâtre à l’Ouest.

» Coucou les moches…c’est peut-être un peu too much !!?? Et bien non ! Car Noémie Bousquainaud elle est comme ça…elle ose tout et c’est à ça qu’on la reconnaît…

Trop brusque, trop directe, trop cash, trop féministe, trop romantique, trop angoissée, trop engagée, trop bavarde, trop gaffeuse, trop Instagrameuse, manquerait plus qu’elle soit trop belle…

Une vision sans filtre sur notre société et tout ce qui vous entoure…

Inutile de vous dire qu’elle est surtout trop drôle… parce que là ça serait too much ! »

Source : Théâtre à l’ouest

