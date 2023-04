Les siècles

2023-05-20 20:00:00 – 2023-05-20 . Le 29 mai 1913, Serge Diaghilev présente au public le nouveau ballet d’Igor Stravinsky, ce jeune compositeur en pleine ascension : Le Sacre du printemps. Les Siècles proposent de revivre cet événement en replaçant l’oeuvre dans son contexte original. Un an jour pour jour avant la création du Sacre avait été présenté

le ballet fondé sur le Prélude à l’Après-midi d’un faune de Claude Debussy. Malgré la chorégraphie de Nijinski, jugée choquante, le succès avait finalement été au rendez-vous. Diaghilev programma la nouvelle oeuvre de Stravinsky à la même date, espérant peut-être renouveler le scénario. Le programme intégrait également, Le Spectre de la rose, ballet chorégraphié par Fokine sur l’Invitation à la danse de Weber, orchestrée par Berlioz. Succès immédiat lors de sa création en 1911. Direction :

