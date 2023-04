Rayma, tartines de vies, 20 mai 2023, .

Rendez-vous le Samedi 20 mai 2023 à 20h30 à la Salle multiculturelle l’Ermitage à Saint-Gobain.

Rayma, de son vrai nom, Arnaud Raymackers, est un Belge cosmopolite sans origine… Qui aime les tartines !

Aujourd’hui, il vous raconte des tartines de vies, des tranches de moments.

Un mélange de stand-up et sketches à personnages : un professeur de langues fan de Kung Fu, un casting de sosies, le souvenir d’un centenaire, un sketch improvisé de A à Z en accord avec les choix du public… Ou même un peu de lui !

Des personnages éclectiques avec pour unique but, vous faire passer un moment inoubliable. Entre émotion et folie, vous aurez droit à du rire, du rire et encore du rire.

Le saviez-vous ?

Il a reçu le prix d’interprétation 2022 au 17e Festival « Le Souffleur d’Arundel ».

On l’a vu en première partie de Michel Boujenah, Renaud Rutten, Denis Maréchal, Vanessa Kayo, Alexis Le Rossignol, etc. mais aussi dans le cadre de festivals d’humour internationaux.

Il est aussi en tournée en Belgique, France et Suisse.

Son co-auteur Etienne Marcovich est le lauréat du concours international de comédie théâtrale J.M. Bajen 2022. Auteur : Arnaud Raymackers, Etienne Marcovich Artiste : Rayma Metteur en scène : Aurélien Chauveau

Réservations sur https://www.billetreduc.com/311234/evt.htm

